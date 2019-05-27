Son dakika: Fikirtepe'deki yangından yeni görüntüler27.05.2019 09:13
Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen yangında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 ve 5 katlı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtarırken hızlı şekilde yayılan yangına müdahale etti.
Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürülürken, yangın sırasında alevlerden kurtulamayan bazı vatandaşların hayatını kaybettiği bildirildi.
Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
- Son dakika: Fikirtepe'deki yangından yeni görüntüler
- Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu
- Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor | 27 Mayıs (bugün) hava nasıl olacak? .
- Son dakika: İstanbul Kadıköy'de yangın! Ölü ve yaralılar var...
- Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı
- Başkan Erdoğan'ın tanıttığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosunda Adnan Menderes detayı
- Kocaeli'de iş insanı korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
- İşte Adnan Menderes'in son mektubu...
- Binali Yıldırım: Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın
- Bolu Dağı'nda feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdic
- İşte Yassıada’nın yeni hali
- Nihat Genç'ten CHP'li Ekrem İmamoğlu'na biat eden sözde aydınlara sert eleştiri!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.