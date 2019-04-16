Muğla merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 23'ü muvazzaf asker, 6'sı sivil olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı16.04.2019 12:15
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- Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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