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Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı

16.04.2019 12:15

Muğla merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 23'ü muvazzaf asker, 6'sı sivil olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.


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