Haberler Web TV Son dakika... FED faiz kararını açıkladı! İşte FED'in faiz indirimi

Son dakika... FED faiz kararını açıkladı! İşte FED'in faiz indirimi

18.09.2019 21:28

FED faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), 25 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini 1.75 - 2.00 aralığına çekti. FED'in faiz kararının ardından parasal genişlemeye dönük adımlar ve FED Başkanı Powell'ın açıklamaları izlenecek... FED temmuz ayında 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını açıklamıştı.


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