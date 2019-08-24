Son dakika haberine göre, Samsun’un Bafra ilçesinde, Hasan Beykoz (65), tartıştığı eşi Meryem (60) ve kızı Emine Beykoz’u (35) tabancayla vurarak, öldürdü. Hasan Beykoz, olay sonrası polise giderek, teslim oldu.
Son dakika: Emine Bulut cinayetinin ardından bir vahşet daha... Samsun'da bir şahıs kızı ve engelli eşini öldürdü24.08.2019 22:06
- Son dakika: Emine Bulut cinayetinin ardından bir vahşet daha... Samsun'da bir şahıs kızı ve engelli eşini öldürdü
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