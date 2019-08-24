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Son dakika: Emine Bulut cinayetinin ardından bir vahşet daha... Samsun'da bir şahıs kızı ve engelli eşini öldürdü

24.08.2019 22:06

Son dakika haberine göre, Samsun’un Bafra ilçesinde, Hasan Beykoz (65), tartıştığı eşi Meryem (60) ve kızı Emine Beykoz’u (35) tabancayla vurarak, öldürdü. Hasan Beykoz, olay sonrası polise giderek, teslim oldu.


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