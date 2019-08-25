Son dakika... Emine Bulut cinayetinin ardından bir vahşet daha! Malatya'da boşanmak üzere olan eşine kurşun yağdırdı! 25.08.2019 23:41

Son dakika haberine göre, Malatya'da, Erdem K., boşanma aşamasında olduğu eşi Kader K.'yı (23), tabancayla vurarak yaraladı. Olay yerine gelen polis, boş kovanları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Erdem K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

