Son dakika... Dolar sert düştü! Dolar ne kadar oldu? 27.03.2019 01:26

Son dakika... Cuma günü gece saatlerinde 5,84 seviyelerine kadar çıkan dolar peş peşe Merkez Bankası tarafından atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek 5,38'e geriledi.

