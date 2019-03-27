Haberler Web TV Son dakika... Dolar sert düştü! Dolar ne kadar oldu?

Son dakika... Dolar sert düştü! Dolar ne kadar oldu?

27.03.2019 01:26

Son dakika... Cuma günü gece saatlerinde 5,84 seviyelerine kadar çıkan dolar peş peşe Merkez Bankası tarafından atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek 5,38'e geriledi.


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