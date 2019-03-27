Son dakika... Cuma günü gece saatlerinde 5,84 seviyelerine kadar çıkan dolar peş peşe Merkez Bankası tarafından atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek 5,38'e geriledi.
Son dakika... Dolar sert düştü! Dolar ne kadar oldu?27.03.2019 01:26
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