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Son dakika: Diyarbakır’da terör yandaşlarından hain saldırı! Yolcu otobüsünü böyle ateşe verdiler

22.08.2019 20:20

Son dakika: Diyarbakır’da silahlı terör örgütü yandaşları yolcu minibüsünü durdurup yolcuları indirdikten sonra minibüse benzin döktü ve molotof attı. Alev topuna dönen minibüs kullanamaz hale geldi. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.


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