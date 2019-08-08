Son dakika: Denizli Baklan'da 6.5 büyüklüğünde deprem! 08.08.2019 14:56

Denizli'de son dakika... Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Denizli'de art arda üç deprem meydana geldi. Saat 14.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem Denizli'nin Çardak ilçesinde, saat 14.25'te 6.5 büyüklüğünde Baklan ilçesinde, saat 14.25'de Bozkurt'ta 5.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Denizli'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Denizli'de art arda üç deprem gerçekleşti.

Sabah saatlerinde Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde yaşanan depremin ardından Denizli'deki üç deprem paniğe neden oldu.

Kandilli'nin açıklamasına göre, saat 14.19'da Denizli Çardak'ta 4.2, saat 14.25'te Denizli Baklan'da 6.5, saat 14.25'de Denizli Bozkurt'ta 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.08.08 14:25:29 37.9210 29.6012 8.0 -.- 5.7 5.6 MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI)

2019.08.08 14:19:36 37.8700 29.6500 9.0 -.- 4.2 -.- CARDAK-DENIZLI

2019.08.08 14:02:29 38.0600 26.9000 8.1 -.- 3.3 -.- AEGEAN SEA

2019.08.08 12:44:05 38.0385 26.9292 5.3 -.- 3.0 2.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 12:40:00 38.0093 26.9112 5.4 -.- 3.3 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 12:36:13 38.0408 26.9217 7.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 12:35:46 38.0317 26.8952 8.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 12:32:37 38.0080 26.9150 5.4 -.- 3.3 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 12:02:41 38.0340 26.9513 11.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 11:58:48 38.0128 26.9077 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 11:56:24 38.0965 26.9535 5.0 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 11:55:46 38.0378 26.9315 5.0 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 11:47:34 38.0372 26.8763 5.2 -.- 3.2 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 11:46:26 38.0050 26.9112 6.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 11:42:39 38.0408 26.9623 7.5 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 11:39:07 38.0225 26.8530 12.0 -.- 5.0 4.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.08.08 11:39:07 37.9505 26.7785 5.0 -.- 5.1 4.9 EGE DENIZI

2019.08.08 08:25:41 35.8362 28.1603 15.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2019.08.08 08:14:56 37.3313 29.8182 1.1 -.- 1.9 -.- TEFENNI (BURDUR)

2019.08.08 07:51:25 36.1520 29.4045 12.5 -.- 2.7 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2019.08.08 07:30:45 35.3812 27.6762 14.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2019.08.08 07:23:19 40.7405 30.4358 7.1 -.- 1.9 -.- ERENLER (SAKARYA)

2019.08.08 05:13:52 40.3890 27.6260 9.1 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2019.08.08 03:49:14 39.5168 25.8577 5.0 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.08.08 02:41:40 37.0700 30.3970 7.3 -.- 2.4 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA)

2019.08.08 01:47:11 38.6180 43.1512 5.0 -.- 2.4 -.- CITOREN-(VAN)

2019.08.08 00:47:40 38.0618 26.9358 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)