Haberler Web TV Son dakika: Dağlar teröristlerden temizleniyor! İşte Kıran Operasyonu'nun yapıldığı yer!

Son dakika: Dağlar teröristlerden temizleniyor! İşte Kıran Operasyonu'nun yapıldığı yer!

21.08.2019 18:46

Terör örgütü PKK'ya yönelik İçişleri Bakanlığı'nca, 18 Ağustos günü, 129 timin katılımıyla Şırnak, Hakkari ve Van kırsalında başlatılan 'Kıran Operasyonu' sürüyor. A Haber ekibi operasyonun yapıldığı Kato Dağı'ndan aktardı. Jandarma Genel Komutanı da bölgede... İşte bölgeden sıcak görüntüler.


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