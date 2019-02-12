Haberler Web TV Son dakika: Çobanbey Sınır Kapısında patlama

Son dakika: Çobanbey Sınır Kapısında patlama

12.02.2019 17:24

Kilis sınır kapısında ilk belirlemelere göre bomba yüklü araç patladı.


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