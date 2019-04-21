Son dakika... Bursa'da feci kaza! Sollama yaptığı sırada kontrolünü kaybederek otomobile daha sonra bariyerlere çarpan araçtan indikleri sırada, arkadan gelen başka bir otomobil çarpması sonucu 5 vatandaş yaralandı.
Son dakika: Bursa'da feci kaza! Kazadan kurtulanlara arkadan gelen otomobil çarptı...21.04.2019 08:42
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