Son dakika: Bursa'da feci kaza! Kazadan kurtulanlara arkadan gelen otomobil çarptı... 21.04.2019 08:42

Son dakika... Bursa'da feci kaza! Sollama yaptığı sırada kontrolünü kaybederek otomobile daha sonra bariyerlere çarpan araçtan indikleri sırada, arkadan gelen başka bir otomobil çarpması sonucu 5 vatandaş yaralandı.