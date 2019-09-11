Son dakika: Bitlis'te katliam gibi kaza! Minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberine göre Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.
10 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizan'da köy minibüsünün şarampole devrildiğini belirterek, "Meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı." dedi.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.