Son dakika: Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

31 yerel seçimleri sonrası açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık " dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yerel seçimler sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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