Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar 19.05.2019 21:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen iftar programının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır. Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacaktır." dedi.