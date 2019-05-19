Haberler Web TV Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

19.05.2019 21:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen iftar programının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır. Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacaktır." dedi.


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