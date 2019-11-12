Son dakika: Başkan Erdoğan'ın avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek 12.11.2019 17:19

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun 17 Temmuz 2018 tarihinde CHP Grup Toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 50 bin liralık manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren açıklamaları nedeniyle 50 bin liralık tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu. Aydın, "Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti." dedi.