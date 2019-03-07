Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Siirt'te sert sözler: Asalaklara rağmen yaptık! 07.03.2019 18:57

Son dakika haberi: Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık." dedi.