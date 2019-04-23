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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama

23.04.2019 15:07

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekir." dedi.


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