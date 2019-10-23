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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" ziyareti

23.10.2019 17:42

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunacak. Bahçeli geçirdiği rahatsızlık sonucu 21 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü. Sürpriz ziyaretin ayrıntılarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.

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