Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki zirve başladı 16.09.2019 14:39

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Putin'i taşıyan uçak saat 13.40 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin havalimanından Çankaya Köşkü'ne geçti ve burada Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Çankaya Köşkü'nün girişinde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Putin, ardından üçlü zirve öncesi yapılacak ikili görüşme için Çankaya Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan Ruhani'yi Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı.

Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Ruhani görüşmenin ardından Çankaya Köşkü'nden ayrıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak da saat 13.40 civarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Rus heyet Havalimanı'ndan Çankaya Köşkü'ne geçti.

Putin'i Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Liderler daha sonra ikili görüşmeye geçti.

BEŞİNCİ ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI ANKARA'DA

"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Ankara'da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirilmişti.

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin, zirve vesilesiyle ikili görüşmeler yaparak ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması da öngörülüyor.