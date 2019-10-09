Haberler Web TV Son dakika Barış Pınarı Harekatı: Terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat depoları vuruldu | Videosunu izle

Son dakika Barış Pınarı Harekatı: Terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat depoları vuruldu | Videosunu izle

09.10.2019 17:35

Reuters'ın Türk güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hava saldırıları topçu atışlarıyla destekleniyor. Ayrıca YPG/PKK'ya ait mevziler, mühimmat depoları da Türk obüsleriyle vurulmaya başladı. Tel Abyad'daki terör hedefleri de, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor. İşte o anlar...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği yaşanıyor.

Reuters'ın Türk güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hava saldırıları topçu atışlarıyla destekleniyor. Ayrıca YPG/PKK'ya ait mevziler, mühimmat depoları da Türk obüsleriyle vurulmaya başladı. Tel Abyad'daki terör hedefleri de, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.

Tel Abyad'daki hedefler obüs atışlarıyla vuruluyor. Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları