Son dakika Barış Pınarı Harekatı: Terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat depoları vuruldu | Videosunu izle 09.10.2019 17:35

Reuters'ın Türk güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hava saldırıları topçu atışlarıyla destekleniyor. Ayrıca YPG/PKK'ya ait mevziler, mühimmat depoları da Türk obüsleriyle vurulmaya başladı. Tel Abyad'daki terör hedefleri de, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor. İşte o anlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır'da hava hareketliliği yaşanıyor.

Reuters'ın Türk güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hava saldırıları topçu atışlarıyla destekleniyor. Ayrıca YPG/PKK'ya ait mevziler, mühimmat depoları da Türk obüsleriyle vurulmaya başladı. Tel Abyad'daki terör hedefleri de, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.

Tel Abyad'daki hedefler obüs atışlarıyla vuruluyor. Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.