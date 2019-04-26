Haberler Web TV Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş finans merkezi açıklaması!

Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş finans merkezi açıklaması!

26.04.2019 17:05

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları