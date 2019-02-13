Son dakika: Bakan Albayrak: Sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi güçlendirmeye devam edeceğiz 13.02.2019 17:50

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Türkiye Esnaf Buluşması ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, "Ekonomimizi güçlendirirken sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz." mesajını yazdı.