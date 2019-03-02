Son dakika! Bakan Albayrak Rize'de önemli açıklamalarda bulundu 02.03.2019 15:04

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesinde Rize'de vatandaşlara hitap etti. Bakan Albayrak 2,5 milyon kişiye istihdam müjdesini yineledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Rize'de vatandaşlara hitap etti. Bakan Albayrak, ekonomideki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KOBİ VE ESNAFA BÜYÜK DESTEK

Son bir iki ayda ekonomideki önemli gelişmelerle birlikte 81 bin KOBİ'mize 25 milyar liralık çok uygun maliyetlerle kredi imkanı sağladık. Yaklaşık 77 bin 500 esnafımıza da son bir ayda 7,5 milyar liralık finansman sağladık.

2,5 MİLYONA İSTİHDAM SAĞLANACAK

Bu hafta iş dünyası ile bir araya geldik ve bu yıldan itibaren 2,5 milyon kişiye istihdam sürecini de başlattık. Tüm bu saldırıları püskürtüp, yolumuza daha da sağlam adımlarla devam edeceğiz.