Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığını durdurdu.
Son dakika: Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu! Metro ne zaman açılacak?22.09.2019 16:28
- Son dakika: Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu! Metro ne zaman açılacak?
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