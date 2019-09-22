Haberler Web TV Son dakika: Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu! Metro ne zaman açılacak?

Son dakika: Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu! Metro ne zaman açılacak?

22.09.2019 16:28

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığını durdurdu.


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