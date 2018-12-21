Son dakika: Araç sahiplerine benzin ve motorin müjdesi! Benzin ve motorinde 15-20 kuruş indirim geliyor 21 Aralık 2018, Cuma

Son dakika haberi... Araç sahiplerine bir iyi haber daha geldi. Petrol ve dolar kurundaki düşüş depolara indirim olarak yansıyacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim bekleniyor.