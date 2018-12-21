Son dakika: Araç sahiplerine benzin ve motorin müjdesi! Benzin ve motorinde 15-20 kuruş indirim geliyor

Son dakika haberi... Araç sahiplerine bir iyi haber daha geldi. Petrol ve dolar kurundaki düşüş depolara indirim olarak yansıyacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim bekleniyor.
Son dakika: Araç sahiplerine benzin ve motorin müjdesi! Benzin ve motorinde 15-20 kuruş indirim geliyor21 Aralık 2018, Cuma
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