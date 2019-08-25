Son dakika: Ankara'da korkutan deprem! 25.08.2019 23:07

Son dakika haberine göre, Ankara saat 21.43 sıralarında depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ankara Yenimahalle'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldiği kaydedildi. Ankara'da geçtiğimiz hafta da Mamak merkezli deprem meydana gelmişti. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.