Haberler Web TV Son dakika: Ankara Kahramankazan'da deprem! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son dakika: Ankara Kahramankazan'da deprem! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

20.08.2019 23:24

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde saat 22.11'de 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.


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