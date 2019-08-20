Son dakika: Ankara Kahramankazan'da deprem! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... 20.08.2019 23:24

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde saat 22.11'de 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.