Haberler Web TV Son dakika: Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı

Son dakika: Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı

23.08.2019 01:24

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sağlık personelinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.


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