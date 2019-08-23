Son dakika: Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı 23.08.2019 01:24

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sağlık personelinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.