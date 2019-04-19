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Son dakika: AK Parti'li Nurettin Canikli'den, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebi

19.04.2019 17:29

AK Parti'li Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebinde bulundu.


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