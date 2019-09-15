Haberler Web TV Son dakika: Afyon'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Afyon'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

15.09.2019 09:52

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.


Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Gökçe idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.

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