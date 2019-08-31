Son dakika: Adana'daki DEAŞ operasyonu! Tutuklamalar var

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 27 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen kişilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.