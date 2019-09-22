Haberler Web TV Son dakika: 7 PKK'lı terörist işte böyle etkisiz hale getirildi! Operasyon görüntüleri |Video

Son dakika: 7 PKK'lı terörist işte böyle etkisiz hale getirildi! Operasyon görüntüleri |Video

22.09.2019 18:44

Son dakika haberi: Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pervari’de 7 teröristi silahları ile birlikte etkisiz hale getirdi. Teröristleri etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.


Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda silahları ile birlikte 7 teröristin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün cephaneliği de imha edildi. Eylem hazırlığı içinde oldukları öğrenilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, İHA'larla tespit edilen teröristlerin başlarına bomba yağıyor.

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