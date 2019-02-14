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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı

14.02.2019 10:38

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.


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