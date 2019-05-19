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SOLOTÜRK 19 Mayıs özel gösterisi nefesleri kesti

19.05.2019 16:44

Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'nde özel gösteri sergileyen SOLOTÜRK nefesleri kesti.


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