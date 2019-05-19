SOLOTÜRK 19 Mayıs özel gösterisi nefesleri kesti

Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'nde özel gösteri sergileyen SOLOTÜRK nefesleri kesti.
SOLOTÜRK 19 Mayıs özel gösterisi nefesleri kesti19.05.2019 16:44
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