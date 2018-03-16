Siviller Afrin'den böyle kaçtı

Siviller Afrin'den böyle kaçtı16 Mart 2018, Cuma
Afrin'de sivil halkın şehri terk etmesine izin vermeyen ve sivilleri kalkan olarak kullanan PKK-PYD terör örgütü mensupları, halkın şehri terk etmemesi için barikatlar oluşturuyor. Afrin halkının teröristlerin kurdukları barikatları kazma-kürek ve elleri ile aşarak şehri terk etmesi İHA görüntülerine yansıdı.
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