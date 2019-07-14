Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var 14.07.2019 01:21

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan Merve Aydemir (25) kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

