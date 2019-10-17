Şırnak’ta saldırı hazırlığındaki PKK’lı terörist öldürüldü 17.10.2019 12:15

Şırnak’ın İkizce Köyü civarında saldırı hazırlığındaki bir PKK’lı terörist öldürüldü. Bölücü terör örgütü mensubu ile birlikte 1 adet Konkurs füzesi ve 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirildi.