Şırnak’ta saldırı hazırlığındaki PKK’lı terörist öldürüldü

Şırnak’ın İkizce Köyü civarında saldırı hazırlığındaki bir PKK’lı terörist öldürüldü. Bölücü terör örgütü mensubu ile birlikte 1 adet Konkurs füzesi ve 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçesi İkizce Köyü Cudi Dağı bölgesinde eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile 16 Ekim 2019 günü saat 21.16 sıralarında meydana gelen çatışmada, 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "BTÖ mensubu ile birlikte 1 adet Konkurs füzesi ve 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamındaki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.