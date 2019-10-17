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Şırnak’ta saldırı hazırlığındaki PKK’lı terörist öldürüldü

17.10.2019 12:15

Şırnak’ın İkizce Köyü civarında saldırı hazırlığındaki bir PKK’lı terörist öldürüldü. Bölücü terör örgütü mensubu ile birlikte 1 adet Konkurs füzesi ve 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirildi.


Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçesi İkizce Köyü Cudi Dağı bölgesinde eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile 16 Ekim 2019 günü saat 21.16 sıralarında meydana gelen çatışmada, 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "BTÖ mensubu ile birlikte 1 adet Konkurs füzesi ve 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamındaki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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