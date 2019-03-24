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Şırnak’ta PKK’nın bahar hazırlıklarına darbe

24.03.2019 11:44

Komandolar, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere yaptıkları operasyonlarla bahar aylarında da aman vermedi. Örgütün bahar hazırlıklarına darbe vuruldu.


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