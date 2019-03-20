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Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 asker yaralı

20.03.2019 11:39

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şırnak’ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonda EYP patlaması sonucu J. Asb. Çvş. Burçin Damcı şehit düştü. Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı’nda emrinde görevli J. Asb. Çvş. Burçin Damcı, sabah saatlerinde el yapımı patlayıcı (EYP) patlaması sonrası şehit oldu.


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