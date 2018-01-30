Yol Durumu

Sınırın sıfır noktasında duygu dolu anlar

29 Ocak 2018, Pazartesi
Sınırın sıfır noktasında görev yapan Astsubay Tuğba Güven, A Haber aracılığı ile ailesiyle konuştu. Tuğba Astsubay'ın ailesiyle konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. İşte o anlar...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları