Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o yöne çevrildi

Başkan Erdoğan'ın "sınır ötesi operasyon" mesajının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde operasyon hazırlıklarını hızlandırdı. Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçlar için yeni mevziler kazıldı.
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