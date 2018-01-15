Sınırda Afrin hazırlığı 14 Ocak 2018, Pazar

PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrinkentinde bulunan PYD terör örgütüne ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 155'lik kundak motorlu fırtına obüsleri tarafından ateş altına alınmaya başlandı. Ceylanpınar ilçesinin Suriye'nin Rasulayn ilçesine sıfır noktasında olduğundan dolayı sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin sınır hattı boyunca zırhlı araçlar ile devriye görevlerini icra etmeye başladı. İddiaya göre, sınır hattında bulunan tankların ve obüslerin namluları Rasulayn'a çevrilmiş durumda. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı.

İşte sınır hattında son durum