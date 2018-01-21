Sınıra gönderilen askerler böyle uğurlandı 20 Ocak 2018, Cumartesi

Suriye'ye olası Afrin operasyonu için görev gönderilen askerler birliklerinden alkışlar ve 'Genç Osman' marşları eşliğinde uğurlandı. Olası Afrin operasyonu öncesinde, birliklerinden göreve gönderilen askerler 'Genç Osman' marşı ve alkışlar eşliğinde uğurlandı. Gaziantep'in Karkamış İlçesi, Hatay'ın Hassa ilçesi ve Kilis'e sınır kapılarına gönderilen 1'er tabur asker talimat verildiği zaman Afrin'e girmek için hazır bekliyor.