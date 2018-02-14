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Sınıra dev sevkiyat

13 Şubat 2018, Salı
Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla sürerken bölgeden sıcak haberler de gelmeye devam ediyor. A Haber ekibi Hatay'a ulaşan dev askeri sevkiyatı işte böyle görüntüledi.
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