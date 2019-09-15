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Sınır hattına beton blok sevkiyatı

15.09.2019 13:32

Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırına, yerleştirilmek üzere beton bloklar getirildi.


TIR'larla dün gece saatlerinde getirilen beton bloklar, sınır hattına bırakıldı. Beton blokların, sınırda görev yapan güvenlik güçlerine tahsis edileceği belirtildi. Blokların, sınır ötesinden gelecek olası taciz ateşleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyonda mevzileri güçlendirmek için kullanılacağı öğrenildi.

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