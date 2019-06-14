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Sınır birliklerine komando sevkiyatı (Video)

14.06.2019 14:15

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı. Hatay yönünden gelen 7 araçlık askeri konvoy, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.


Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis'e ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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