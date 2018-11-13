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Silahlı saldırıya uğrayan Sendika Başkanı Abdullah Karacan hayatını kaybetti!

13 Kasım 2018, Salı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, hayatını kaybetti.


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