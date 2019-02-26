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Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Ağaç kovuğunda teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

26.02.2019 12:38

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, depo olarak kullanılan ağaç kovuğunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Mayın arama köpeği Posta'nın da katıldığı operasyonda, biri ağaç kovuğunda, diğerleri toprağa gömülü olmak üzere 3 depo tespit edildi.


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