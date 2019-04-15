Haberler Web TV Sibel Can pembe elbisesiyle hayranlarını büyüledi

Sibel Can pembe elbisesiyle hayranlarını büyüledi

15.04.2019 11:20

Sibel Can, önceki gece sevenleriyle buluştu. 2 bin kişilik seyirci topluluğuna müzik şöleni yaşatan Sibel Can, 'Senden Başka Kimsem Yok' isimli şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Can, giydiği derin dekolteli şeker pembesi kıyafetiyle dikkat çekti. Yılların eskitemediği güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler ise yaşını asla göstermediği yönünde yorumlarda bulundu.


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