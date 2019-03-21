Sezai Temelli'den CHP listelerinde HDP'li itirafı

Sezai Temelli'den CHP listelerinde HDP'li itirafı21.03.2019 23:31
Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ihanet ekseninde kümelenen Zillet İttifakı, sırtını teröristlere yaslamış durumda! Sözde Atatürk'ün partisi olmakla övünen CHP, birçok il ve ilçede Kandil'in sözcüsü HDPKK ile kol kola girmiş vaziyette!
"EVET ADAYLARIMIZ ORTAK"
CHP, seçmen korkusuyla her ne kadar inkar etse de HDPKK tarafında ittifak borusu son ses ötmeye devam ediyor! Katıldığı bir programda CHP ile işbirliğini itiraf eden Sezai Temelli, kendisine sorulan bir soru üzerine "Evet, yerelde CHP listelerinde HDP'li, HDP listelerinde ise CHP'li isimler var" diyerek CHP'nin Kandil ittifakını doğruladı.
İSTANBUL VE ANKARA'YI HDP YÖNETECEK!
Temelli daha önce de CHP ile içinde bulundukları kirli ittifaka değinerek "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. " CHP'ye adeta gözdağı vermiş, CHP kazanırsa HDPKK'nın yerel yönetimlere nasıl müdahil olacağını vurgulamıştı.
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